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Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
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Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu

ARAÇ PAYLAŞIM UYGULAMASI KULLANARAK MEMLEKETİNE GİTMEK İSTEYEN GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

Rusya'da cep telefonu üzerinden hizmet veren araç paylaşım uygulaması BlaBlaCar üzerinden bulduğu araç ile ailesinin yanına gitmek için yola çıkan genç kadının cesedi elleri kesilmiş halde bulundu.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu(8/10)4

18 yaşındaki genç, araç paylaşımı uygulaması üzerinden bulup yolculuk ettiği otomobilin sürücüsü tarafından öldürüldü. Genç kadının parçalanmış cesedi, iki eli kesik şekilde bir ormanda bulundu.

CİNAYETTEN 15 YIL HAPİS YATMIŞTI

Angelina Litvinenko isimli Rus gencin cesedi memleketi Krasnoturansk dan 2,4 mil uzaklıkta bulundu. Aracın sahibi 47 yaşındaki N V Lebedev adındaki adamın, cinayet sebebiyle 15 yıl hapis cezası aldığı ve yakın zamanda serbest kaldığı öğrenildi.

ARABA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ailesinin yanına gitmek için BlaBla Car uygulaması ile sehayat etmek isteyen kadını öldüren adamın genç kadının ellerini öldürmeden önce mi sonra mı kestiği bilgisine ulaşamadı.

11 Mayıs'ta ortadan kaybolan kız ile ilgili ailesi 12 Mayıs'ta kayıp bildirimi yapmıştı. Cesedi 13 Mayıs'ta bulunan genç kızın seyahat ettiği araba terk edilmiş halde bulundu.

FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI, ARANIYOR

Genç kızın, sözkonusu adamı daha önce de aynı rota üzerinden seyahat ettiği için tanıdığı öğrenilirken polis, yerli halktan adamın fotoğrafının sosyal medyandan paylaşılmasını istedi.





 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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