Rusya'nın Soçi kentinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, 1 kişinin ölümüne, 3 'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu ifade edildi.

ARAÇ YAYALARIN ARASINA DALDI, 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, 1 kişinin ölümüne, 3 'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

ŞOFÖR, DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAKALDI

Polis yetkilileri, şoförün uyuyakalmış olabileceğini söyledi. Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu ifade edildi.

Kaynak: haberinburada