ARAÇ KALABALIĞIN ORTASINA DALDI! KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Rusya'nın Soçi kentinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, 1 kişinin ölümüne, 3 'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu ifade edildi.
ARAÇ YAYALARIN ARASINA DALDI, 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, 1 kişinin ölümüne, 3 'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
ŞOFÖR, DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAKALDI
Polis yetkilileri, şoförün uyuyakalmış olabileceğini söyledi. Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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