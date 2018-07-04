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Araç kalabalığın ortasına daldı! Korkunç kaza kamerada

ARAÇ KALABALIĞIN ORTASINA DALDI! KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Rusya'nın Soçi kentinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 22:30
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Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, 1 kişinin ölümüne, 3 'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu ifade edildi.

ARAÇ YAYALARIN ARASINA DALDI, 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, 1 kişinin ölümüne, 3 'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

ŞOFÖR, DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAKALDI

Polis yetkilileri, şoförün uyuyakalmış olabileceğini söyledi. Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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