ARABASIYLA İŞ YERİNE DALDI, ESKİ SEVGİLİSİNE MERMİSİ BİTENE KADAR SIKTI
Ayrıldığı sevgilisinin çalıştığı barı basan şehir eşkiyası, otomobilini işyerinin önündeki masaların üzerine sürüp sevgilisinin bulunduğu alana tabancayla mermisi bitene kadar ateş açtı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Oktay Şölen, ayrıldığı sevgilisi Ayşen K.'nin çalıştığı barı bastı. Otomobilini işyerinin önündeki masaların üzerine süren, beyzbol sopasıyla camları kırıp, tabancayla ateş açan Şölen, işyeri çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olay anı ise saniye saniye görüntülendi.
ESKİ SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP ÇALIŞTIĞI BARIN ÖNÜNE GİTTİ
Olay, Girne'ye bağlı Ozanköy'de meydana geldi. Oktay Şölen ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Şölen, arabasına atlayıp Ayşen K.'nın çalıştığı bara gitti.
ARACINI MASALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ, MÜŞTERİLER CANINI ZOR KURTARDI
Oktay Şölen, aracını mekanın önünde kurulan masa ve sandalyelerin üzerine sürdü. Masalarda bulunan müşteriler sağa sola kaçışıp, canlarını zor kurtarırken, aracından inen Şölen, bu kez de bezbol sopasıyla işyerinin camlarını kırdı.
ESKİ SEVGİLİSİNİN OLDUĞU ALANA KURŞUN YAĞDIRDI
Ardından silahını çıkaran Oktay Şölen, Ayşen K.'nın bulunduğu alana kurşun yağdırdı. Ayşen K. kaçarak canını kurtarırken, mekan çalışanları ve müşteriler mermisi biten Oktay Şölen'i yakalayıp etkisiz hale getirdi. Elleri ayakları bağlanan Şölen, gelen polis ekiplerine teslim edildi.
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ
Olay anı ise bir müşteri tarafından saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman Şölen, 'Katle teşebbüs', 'Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme' ve 'Kasti hasar' suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
"SİNİR HASTASIYIM TEDAVİ GÖRÜYORUM" SAVUNMASI
Ayşen K.'yı öldürmek için işyerine gittiğini söyleyen Oktay Şölen, "Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum" dedi. Tutuklanan Oktay Şölen, cezaevine konuldu.
Kaynak: haberinburada
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