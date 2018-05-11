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Arabalarına Aldıkları Kadına Tecavüz Eden 2 Saldırgan, Kadının Çocuğunu Camdan Otoyola Fırlattı

ARABALARINA ALDIKLARI KADINA TECAVÜZ EDEN 2 SALDIRGAN, KADININ ÇOCUĞUNU CAMDAN OTOYOLA FIRLATTI

Hindistan'da arabalarına zorla bindirdikleri kadına tecavüz eden iki saldırgan, kadının 3 yaşındaki oğlunu da aracın camından yola fırlattı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Arabalarına Aldıkları Kadına Tecavüz Eden 2 Saldırgan, Kadının Çocuğunu Camdan Otoyola Fırlattı(10/10)6

Hindistan'ın Uttar Predesh eyaletinde, araçlarına aldıkları kadına araçta tecavüz eden ve yanındaki 3 yaşındaki çocuğu da camdan otoyola atan iki saldırgan yakalandı.

ARAÇTA SAKİNLEŞTİRİCİLER BULUNDU

26 yaşındaki kurban, Hindistan'ın Uttar Predesh eyaletindeki Delhi-Dehradun karayoluna saldırıya maruz kaldı. Polis aracın içinde sakinleştiricilerle dolu içki şişeleri buldu. İki saldırgan kadına tecavüz etmeden önce oğlunu araçtan dışarı attı.

TECAVÜZ EDİP KADINI DA ARABADAN ATTILAR

Tecavüzcüler işlerini bitirdikten sonra kadını da arabadan atarak yollarına devam etti. Bir süre bilinci kapalı şekilde otoyol kenarında yatan kadın kendine gelir gelmez polise şikayette bulundu. Anne ve çocuk hastane kaldırılırken sağlık durumlarının iyiye gittiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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