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Antoine Griezmann, geleceğiyle ilgili kararı verdi!

ANTOİNE GRİEZMANN, GELECEĞİYLE İLGİLİ KARARI VERDİ!

Son haftalarda adı Barcelona'yla anılan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacağını duyurdu.

Tarih : 14 Haziran 2018, 23:50
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Kaynak: haberinburada



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