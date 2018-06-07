Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

Bülent Korkmaz, teknik direktör arayışında olan Antalyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

İMZALAR YAKINDA ATILACAK

Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi.

Bülent Korkmaz, son olarak BeiN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.

Kaynak: haberinburada