Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ateş hattında bıraktı

ANTALYASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ATEŞ HATTINDA BIRAKTI

Süper Ligde sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği, ateş hattına düştü. Akdeniz ekibi ise aldığı galibiyetle oldukça rahatladı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Ateş Hattında Bıraktı(9/10)5

Spor Toto Süper Ligde 32. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın takımı Gençlerbirliği ile Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla galip geldi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Antalyaspor'da Souleymane Doukara 76'da skoru değiştiren isim oldu.

ANTALYASPOR PUANINI 38'E ÇIKARDI

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 30 puanda kalırken, Antalyaspor 38 puana çıktı. Ankara temsilcisinin kümede kalması mucizelere kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalyaspor  Gençlerbirliği  Ni  Ateş  Hattında  Bıraktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER