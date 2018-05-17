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Antalya'da Rus Turistin Valizinden 5 Yıldızlı Otele Ait Eşyalar Çıktı

ANTALYA'DA RUS TURİSTİN VALİZİNDEN 5 YILDIZLI OTELE AİT EŞYALAR ÇIKTI

Rus turist, 5 yıldızlı otelden ayrılırken valizine otel odasındaki eşyaları doldurdu. Durumu fark edip arama yapan ekiplere ise sürekli pasta, meyve yiyen çocukların ağız ve yüzlerini silmek için aldığını söyledi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Antalya'da Rus Turistin Valizinden 5 Yıldızlı Otele Ait Eşyalar Çıktı(5/10)1

Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelden ayrılan Rus kadın turistin valizinden otele ait çok sayıda malzeme çıktı.

OTELDEN AYRILAN RUS TURİSTTEN ŞÜPHELENDİLER

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin görevlileri tatili bitip otelden ayrılacak Rus kadın turistten şüphelendi. Kadın turistten valizini açmasını isteyen görevliler içinde otele ait çok sayıda malzeme olduğunu gördü.

VALİZİNDEN OTEL ODASININ EŞYALARI ÇIKTI

Valizden aralarında havlu, banyo malzemeleri ve tabak gibi eşyalar çıktı. Otel görevlileri odadaki yatağın üzerine serdikleri eşyaları tek tek inceledi.

ÇOCUKLARININ AĞZINA SİLMEK İÇİN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Görevliler Rus kadına bu kadar eşyayı neden aldığını sorarken, kadın ise çocuklarının doğum günü olduğunu ve sürekli pasta, meyve yedikleri için ağız ve yüzlerini silmek zorunda kaldığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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