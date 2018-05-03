ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
Antalya Kemer'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 Güney Koreli turist hayatını kaybetti, 4 turist ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.
4 GÜNEY KORELİ TURİST ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.
YARALILARA KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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