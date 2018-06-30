ANTALYA'DA KORKUTAN MANZARA! AYNI ANDA OLUŞAN 4 HORTUM PANİĞE SEBEP OLDU
Antalya'da iki farklı noktasında aynı anda gerçekleşen 4 hortum kısa süreli korkuya sebep oldu. İncekum Plajında denizin yaklaşık 100 metre açığında sabah saatlerinde çıkan ilk hortum yaklaşık 15 dakika sürdü.
Alanya İncekum Halk Plajı ve Türkler Mahallesi'nde aynı anda çıkan 4 hortum kısa süreli paniğe sebep oldu. İncekum Plajında denizin yaklaşık 100 metre açığında sabah saatlerinde çıkan ilk hortum yaklaşık 15 dakika sürdü.
15 DAKİKA BOYUNCA ETKİLİ OLDU
Denize kadar inen ve 15 dakika boyunca etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum Plajı açıklarındaki ikinci hortum da yaklaşık 10 dakika sonra oluştu. Denize kadar inen ikinci hortum da karaya ulaşmadan kayboldu. Alanya'da aynı anda başka bir mahallede de aynı anda iki hortum çıktı. Türkler Mahallesi'nde bir anda kararan hava ve kabaran denizin yaklaşık 100 metre açığında aynı anda oluşan iki hortumdan biri denize kadar inerken diğeri denize ulaşmadan havada kayboldu.
GÖRENLER CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ
Sahildeki onlarca turist bu doğa olayını heyecanla takip ederken bazıları da cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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