Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, Türkiye'deki ikinci, Antalya'daki ilk konserini Belek'in en gözde otellerinden biri olan Regnum Carya'nın düzenlediği Live in Concert kapsamında verdi. Sahneden Türkçe 'merhaba' diyerek hayranlarına seslenen sanatçı, Türkiye'yi çok sevdiğini, Antalya'yı çok beğendiğini ve tatil yapmak için mutlaka geri geleceğini söyledi.

BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Ses rengi ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran 'Grinin Elli Tonu' kitabının sinema uyarlamasında oyunculuğuyla da göz doldurmuştu. 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu Ora, ilk ve tek albümü olan Ora'yı 2012 yılında çıkarmış ve büyük bir başarı yakalamıştı.

Aynı yıl, Biritanya'da 1 numaraya yükselen yıldız, MOBO Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', Urban Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Sanatçı' ve ertesi yıl da Glamour Yılın Kadını Ödülleri'nde İngiltere'de Solo Sanatçı seçilmişti. Hızlı ve Öfkeli serisinin 6 numaralı filminde de konuk oyuncu olarak boy gösteren Rita Ora'ya şöhreti kazandıransa 2007 yılında Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward şarkısının klibi olmuştu.

Regnum Carya'nın bu yıl ilk kez düzenlediği ve yaz boyunca birbirinden ünlü isimlerin konser vereceği Live in Concert, kapsamında geçtiğimiz ay, Balkan müziğinin duayeni kabul edilen Goran Bregoviç de sahneye çıkmıştı.

İşte Rita Ora'nın Antalya konserinden kareler....

Kaynak: haberinburada