ANTALYA'DA İLK KONSERİNİ VEREN RİTO ORA, PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Kosova kökenli İngiliz sanatçı ve söz yazarı Rita Ora, ilk Antalya konserinde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, şarkıları ve sahne performansıyla adeta Antalya'yı salladı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, Türkiye'deki ikinci, Antalya'daki ilk konserini Belek'in en gözde otellerinden biri olan Regnum Carya'nın düzenlediği Live in Concert kapsamında verdi. Sahneden Türkçe 'merhaba' diyerek hayranlarına seslenen sanatçı, Türkiye'yi çok sevdiğini, Antalya'yı çok beğendiğini ve tatil yapmak için mutlaka geri geleceğini söyledi.
BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Ses rengi ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran 'Grinin Elli Tonu' kitabının sinema uyarlamasında oyunculuğuyla da göz doldurmuştu. 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu Ora, ilk ve tek albümü olan Ora'yı 2012 yılında çıkarmış ve büyük bir başarı yakalamıştı.
Aynı yıl, Biritanya'da 1 numaraya yükselen yıldız, MOBO Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', Urban Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Sanatçı' ve ertesi yıl da Glamour Yılın Kadını Ödülleri'nde İngiltere'de Solo Sanatçı seçilmişti. Hızlı ve Öfkeli serisinin 6 numaralı filminde de konuk oyuncu olarak boy gösteren Rita Ora'ya şöhreti kazandıransa 2007 yılında Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward şarkısının klibi olmuştu.
Regnum Carya'nın bu yıl ilk kez düzenlediği ve yaz boyunca birbirinden ünlü isimlerin konser vereceği Live in Concert, kapsamında geçtiğimiz ay, Balkan müziğinin duayeni kabul edilen Goran Bregoviç de sahneye çıkmıştı.
İşte Rita Ora'nın Antalya konserinden kareler....
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Van'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
- Chp Tam 40 Yıl Sonra Elazığ'dan Milletvekili Çıkarmayı Başardı
- Hdp Oylarında Dikkat Çeken Detay! Emanet Oylarla Mı Meclis'e Girdi?
- Polis, Ak Partililer İle Chp'liler Arasında Çıkan Kavgaya Biber Gazıyla Müdahale Etti
- Dünya İzledi! Dış Basın Türkiye'nin Seçimini Anbean Takip Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar