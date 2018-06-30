22 Haziran'dan beri kendisinden haber alınamayan Metin Kor'un kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu. İbadet yapmak için kurduğu kamp yerinde kaybolan sanatçı için geniş çaplı arama başlatılmıştı.

8 GÜNDÜR ARANIYORDU

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'ne bağlı Gömbe Yaylası'nda kamp kuran ve 22 Haziran Perşembe günü yürüyüşe çıkan müzisyen Metin Kor'dan haber alınamadı. Ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bildirdi. Ancak AFAD ekiplerince Gömbe Yaylası çevresinde yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamaması, genç müzisyenin ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

SOSYAL MEDYADA YARDIM ÇAĞRISI BAŞLATILMIŞTI

Müzisyenin kayıp haberinin ardından Twitter'dan yardım çağrısı başlatıldı. Sanatçının kayıp fotoğrafı "Lütfen dön" notuyla paylaşıldı.

METİN KOR KİMDİR?

1975 Ankara doğumlu olan 43 yaşındaki müzisyenin, 1.80 boylarında olduğu öğrenildi. Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan Metin Kor, müzisyenliğinin yanı sıra yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu.

Kor, söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu 'En Güzel Sensin', 'Mavi', 'Senmişim', 'Yanı Başıma' ve 'Üzüm Güzeli' isimli şarkıları ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan aramaların, yarın da geniş kapsamlı olarak devam edeceği öğrenildi."

Kaynak: haberinburada