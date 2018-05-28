ANTALYA HAVALİMANI'NIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU
Rekabet Kurulu, Antalya Havalimanı'nın TAV Havalimanları Holding AŞ. tarafından devralınmasına onay verdi.
IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ'nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırımve İşletmeciliği AŞ ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerin TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin veren Kurulca, Ekol Gıda Tarım Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ'nin yüzde 49'unu temsil eden payların Cargill Holdings BV tarafından devralınması işlemi onaylandı.
THY VE HAVELSAN ORTAK ŞİRKET KURMAK İÇİN BAŞVURDU
International Business Machines Corporation ile AP Moller-Maersk A/S arasında GTD Operations LLC unvanlı bir ortak girişim şirketi kurulması, Liberty Seguros de Seguros Y Reseguros SA'nın Liberty Sigorta AŞ'de sahip olduğu yüzde 99,44 oranındaki paylarının ve oy haklarının Talanx International AG tarafından devralınması işlemlerine de izin verildi.
Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile HAVELSAN'ın ortak girişim şirketi kurması için Rekabet Kurumuna başvuruldu.
Kaynak: haberinburada
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