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Anne ördek yavrularını köpekten canı pahasına böyle korudu!

ANNE ÖRDEK YAVRULARINI KÖPEKTEN CANI PAHASINA BÖYLE KORUDU!

Gölde yaşayan anne yaban ördeğinin, yavrularını köpekten korumak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Anne Ördek Yavrularını Köpekten Canı Pahasına Böyle Korudu!(6/10)2

Gölde yaşayan anne yaban ördeğinin, yavrularını köpekten korumak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

ANNE ÖRDEK CANI PAHASINA YAVRULARINI KORUDU

Rusya'da Moskova'nın Ostankino Park Ormanı'nda bir gölde yaşayan yaban ördeği, yavrularını köpekten korumak için uzun süre mücadele verdi.

Yeni doğan yavruları ile yaşadığı gölette sakin sakin yüzen ördek ailesi bir köpeğin dikkatini çekmeleri ile bir anda dehşete düştü.

Köpeğin suya atlayarak yavru ördekleri yakalama çabası anne ördeğin üstün karşı koyma mücadelesi ile karşılıksız kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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