ANNE KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOCUKLARIN ALDIĞI HEDİYE TORPİDO GÖZÜNDEN ÇIKTI
KKTC'de 36 yaşındaki kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kadının kızlarının hazırladığı anneler günü hediyesi ise aracın torpido gözünden çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Meryem Bahtıkara Çakır (36) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Çakır'ın kızlarının Anneler Günü için hazırladığı sürpriz hediye, otomobilin torpido gözünden çıktı.
KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziköy-Ercan karayolunda meydana geldi. Meryem Bahtıkara Çakır yönetimindeki otomobil Ahmet Özbey (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Meryem Bahtıkara Çakır yaşamını yitirdi, Özbey ise yaralandı.
EŞİ ELİNDEKİ HEDİYELERLE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Acı haberi alıp kaza yerine giden Çakır'ın eşi, Ali Çakır, aracın torpido gözünde bulunan, kızlarının anneleri için hazırladığı Anneler Günü hediyesini aldı. Elinde hediye paketi aracın yanına diz çöken Ali Çakır, gözyaşı döktü.
"HEDİYELERİ ANNELER GÜNÜ'NDE VERECEKTİK"
Ali Çakır, "Kızlarım annelerine süpriz yapmak için torpidoya hediye saklamışlardı. Kendi elleriyle hazırladıkları hediyeyi Anneler Günü'nde kendisine verecektik" dedi.
Meryem Bahtıkara Çakır, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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