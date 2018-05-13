Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!
Yürek Burkan Kare! Suda Başka Kalan Var Mı Diye Ayakkabıları Sayıldı

Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı

ANNE KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOCUKLARIN ALDIĞI HEDİYE TORPİDO GÖZÜNDEN ÇIKTI

KKTC'de 36 yaşındaki kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kadının kızlarının hazırladığı anneler günü hediyesi ise aracın torpido gözünden çıktı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı(10/10)6

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Meryem Bahtıkara Çakır (36) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Çakır'ın kızlarının Anneler Günü için hazırladığı sürpriz hediye, otomobilin torpido gözünden çıktı.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziköy-Ercan karayolunda meydana geldi. Meryem Bahtıkara Çakır yönetimindeki otomobil Ahmet Özbey (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Meryem Bahtıkara Çakır yaşamını yitirdi, Özbey ise yaralandı.

EŞİ ELİNDEKİ HEDİYELERLE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Acı haberi alıp kaza yerine giden Çakır'ın eşi, Ali Çakır, aracın torpido gözünde bulunan, kızlarının anneleri için hazırladığı Anneler Günü hediyesini aldı. Elinde hediye paketi aracın yanına diz çöken Ali Çakır, gözyaşı döktü.

"HEDİYELERİ ANNELER GÜNÜ'NDE VERECEKTİK"

Ali Çakır, "Kızlarım annelerine süpriz yapmak için torpidoya hediye saklamışlardı. Kendi elleriyle hazırladıkları hediyeyi Anneler Günü'nde kendisine verecektik" dedi.

Meryem Bahtıkara Çakır, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anne  Kazada  Yaşamını  Yitirdi  Çocukların  Aldığı  Hediye  Torpido  Gözünden  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER