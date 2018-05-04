Walmart, internet perakendeciliğinin yükselişi karşısındaki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Walmart, Amazon'un da istediği Hindistan merkezli Flipkart'ı 15 milyar dolara satın alarak büyük bir çalım attı.

Flipkart, şirketin yüzde 75'lik bölümünün, merkezi ABD'de olan dünyanın en büyük perakendecisi Walmart şirketine satışının yönetim kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Hindistan merkezli elektronik perakende şirketi Flipkart satışın yaklaşık 15 milyar dolara tamamlandığını belirtirken Walmart da genişlemesini sürdürüyor.

AMAZON'A BÜYÜK ÇALIM ATTI

Amazon nedeniyle fiziksel perakendeciliğin rekabette tutunmakta zorlandığı sektörde Walmart, bir süredir çeşitli ülkelerde internet odaklı işletmelere yatırım yapıyor.

Flipkart taliplileri arasında Amazon'un da olduğu ve Hintli şirketin yatırımcısı olan Softbank'ın Amazon'a daha sıcak baktığı da belirtilmişti. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un da Çin pazarında Alibaba'nın önüne geçememesinden sonra Hindistan'a özel bir önem verdiği biliniyor.

Ancak 10 gün içerisinde tamamlanması beklenen satış anlaşması kapsamında Flipkart, yatırımcısı olan Japonya merkezli Softbank'ın elinde bulunan 2.5 milyar dolarlık yüzde 20+ hisseyi geri alacak. Flipkart'ın Walmart tercihinde ise Amazon ile olası bir birleşmenin yetkili kurumlardan antitröst gerekçesiyle veto edilme ihtimalinin olması gösteriliyor.

GOOGLE DESTEK OLDU İDDİASI

Öte yandan Google'ın da çatı şirketi Alphabet ile Walmart'ın yatırımına destek olacağı belirtiliyor. Böylelikle gelişmekte olan ve 1.3 milyar kişinin yaşadığı piyasaya hem satış hem de veri açısından hakim olma şansı olacak. Hindistan, ABD ve Çin'in ardından yabancı perakendecilerin en büyük pazarı olarak dikkati çekiyor.

Geçen yıl 500 milyar dolar ciro yapan Walmart, tüketicilerin internetten harcama eğilimlerinin artması ve Amazon ve Alibaba'ya yönelmesi nedeniyle kar marjlarında sorun yaşıyor. Walmart, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Asda ve Sainsbury'yi aynı çatı altına alarak pazar payını Tesco karşısında yüzde 42'ye çıkarmak için önemli bir adım atmıştı.

Kaynak: haberinburada