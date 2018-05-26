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Ankara'yı karıştıran kavgada söz MHP'de: Saadet Partililer ateş etti

ANKARA'YI KARIŞTIRAN KAVGADA SÖZ MHP'DE: SAADET PARTİLİLER ATEŞ ETTİ

Ankara'da 2'si ağır 7 Saadet Partilinin yaralandığı pankart kavgası ile ilgili MHP'li Turgay Baştuğ'dan açıklama geldi. Baştuğ, ''Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları arkadaşlarımıza ateş etti.'' dedi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Ankara'yı Karıştıran Kavgada Söz Mhp'de: Saadet Partililer Ateş Etti(5/10)1

Ankara'da 2'si ağır 7 Saadet Partilinin yaralandığı pankart kavgası ile ilgili MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'dan açıklama geldi. Baştuğ, Saadet'i 'küçük ve önemsiz' diye niteledi ve "Arkadaşlarımıza ateş ettiler" dedi. Baştuğ, "Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır" diye konuştu.

"SAADET İSİMLİ KÜÇÜK VE ÖNEMSİZ PARTİ MENSUPLARI ARKADAŞLARIMIZA ATEŞ ETTİ"

Ankara'da 2'si ağır 7 Saadet Partilinin yaralandığı pankart kavgası ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları partimizin afişlerini indirmişler. Bu durumu gören yoldan tesadüfen geçmekte olan ülküdaşlarımız kendileri ikaz etmişler ancak grup başta sopa tekme ve yumruklarla cevap vermiş karşılık alınca silaha sarılmış ve arkadaşlarımıza ateş etmişlerdir. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP'li olduğu öne sürülen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı.

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Kaynak: haberinburada



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