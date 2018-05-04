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ANKARA'YA AFİŞLERİ ASILAN MUHARREM İNCE'DEN İLK TWEET


Ankara'ya afişleri asılan Muharrem İnce'den ilk tweet
Tarih : 04 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : Ankara'ya Afişleri Asılan Muharrem İnce'den İlk Tweet(9/10)5

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şölen ile açıklayacak.

"AFİŞLERİ ASILIYOR"

Bu tören öncesinde ise başkentin bulvarlarına CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin fotoğrafları ve afişleri asılıyor.

"BİZ HAZIRIZ"

Henüz resmi bir açıklama olmasa da İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesaj adaylığının kesinleştiğinin kanıtı gibi. Ailesi ile bir selfie çeken İnce altına da "Biz hazırız" diye yazdı.

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Kaynak: haberinburada



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