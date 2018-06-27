ANKARAGÜCÜ, BURSASPOR'UN YILDIZINI KADROSUNA KATTI
Başkent temsilcisi, son olarak Bursaspor forması giyen Senegalli futbolcuyu bir yılı opsiyonlu 2 seneliğine kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, son olarak Bursaspor forması giyen Ricardo Faty ile anlaşma sağladı.
Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya gelen 31 yaşındaki futbolcu, kendisini bir yılı opsiyonlu iki seneliğine sarı-lacivertli kulübe bağlayan ön protokolü imzaladı.
"FATY İYİ BİR FUTBOLCU"
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Faty transferinin takıma hayırlı olmasını dileyerek, "Faty, iyi futbolcu. Teknik heyetin raporları doğrultusunda kendisini kulübümüze kazandırdık." dedi.
Teknik heyetin önerdiği futbolcuları incelediklerini ifade eden Yiğiner, "Transfer yasağımız hala var ama 18 dosyadan 2 tane kaldı. Sadece Hakan Kutlu ve Aydın Toscalı'nın dosyaları kaldı. Onlardan da bir indirim talep edeceğiz. Bizden önce kontratları feshedilmiş ve gönderilmişler, bu ücret çalışılmadan istenen bir ücret. Onlar da Ankaragücü'nü seviyor ve dolayısıyla fedakarlık yapacaklarını düşünüyorum. Alacaklarının bir kısmını almazlarsa, yarın transfer yasağımız kalkar. Zaten yasak, her halükarda kalkacak." diye konuştu.
"HEDEF KOYMAZSAK BAŞARI GELMEZ"
Yiğiner, yarışmacı bir takım kurmak için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Bu yüzden Faty'yi kadromuza kattık. Hedef koymazsak başarı gelmez. Ligde ilk 5-6 sıralarda yer almayı düşünüyoruz. Taraftarlarımız biraz sabırsız davranıyor ve sürekli transfer istiyor ama rahat olsunlar. Biz her zaman olduğu gibi emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ricardo Faty ise MKE Ankaragücü gibi büyük bir kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
"İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİNE İNANIYORUM"
MKE Ankaragücü Kulübünün tarihini bildiğini ve bu yüzden hiç düşünmeden sarı-lacivertli kulübe imza attığını aktaran Senegalli futbolcu, şunları kaydetti:
"Bursaspor ile Ankaragücü kardeş kulüpler, bu da benim için çok önemliydi. Avrupa'dan ve Türkiye'den beni isteyen kulüpler vardı. Ankaragücü adını duyunca düşünmeden buraya geldim çünkü burada büyük bir proje var. Ben de bunun bir parçası olmayı istiyorum. Geçen sene çok oynamadım ama bu sene benim için çok önemli. İyi bir sezon geçireceğime inanıyorum."
Kaynak: haberinburada
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