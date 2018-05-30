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Ankara'da Suya Kapılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Kocası Baygın Halde Bulundu
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Ankara'da Suya Kapılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Kocası Baygın Halde Bulundu

ANKARA'DA SUYA KAPILAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ, KOCASI BAYGIN HALDE BULUNDU

Ankara'da yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sele kapılan kadın, hayatını kaybederken kocası çamura batmış halde bulundu.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Ankara'da Suya Kapılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Kocası Baygın Halde Bulundu(7/10)3

Ankara'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Bala İlçesi Yöreli Köyü'nde, karı ve koca sele kapıldı. Sele kapılan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yarı baygın halde bulundu.

SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybederken eşi Satılmış Çalışkan (66) yarı baygın halde tarlanın içerisinde bulundu.

KOCASI, TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BAYGIN BULUNDU

Toprağa yarı gömülü halde bulunan Satılmış Çalışkan ve olay yerinde vefat ettiği belirtilen Naciye Çalışkan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

4 Çocuk annesi olan Naciye Çalışkan Yöreli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Kurtarılan Satılmış Çalışkan'ın tedavisi Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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