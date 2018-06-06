Ankara'da meydana gelen kazada bir otomobil, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen araçta sürücü ve annesi hayatını kaybederken arka koltuktaki 2 çocuk ağır yaralandı.

Ankara'da meydana gelen kazada bir otomobil, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen araçta sürücü Selda Var(43) ve annesi Hatice Ulusal (62) hayatını kaybederken arka koltukta oturan Derin Var (8) ve Deniz Var (6)ağır yaralandı.

TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Ovalılar Kavşağı trafik ışıklarında meydana gelen kazada Selda Var yönetimindeki otomobil trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobil TIR'ın altına kadar girerek hurda yığınına dönüştü.

SÜRÜCÜ VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 ÇOCUK YARALI

Kazada, sürücü Selda Var ve yanında bulunan annesi Hatice Ulusal (62) olay yerinde hayatını kaybederken arka koltukta bulunan Derin Var (8) ve Deniz Var (6) ağır yaralı olarak Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri hurda yığınına dönen otomobilden yaralı ve cenazeleri çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Ankara-Kızılcahamam Karayolu cenazelerin çıkarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: haberinburada