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Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!
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Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!

ANKARA'DA MAHKEMEDE BARO BAŞKANI'NA SALDIRAN HAKİM: SEN KİMSİN!

Ankara'daki bir duruşma salonunda mahkeme başkanı hiçbir gerekçe göstermeden avukatları salondan attı. O sırada tesadüfen orada olan Ankara Baro Başkanı olaya tepki gösterince hakim tarafından saldırıya uğradı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!(6/10)2

Ankara'daki bir duruşmada, Hakim Abdülvahap Dabakoğlu, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'a saldırdı.

AVUKATLAR MAHKEME BAŞKANI TARAFINDAN SALONDAN ATILDI

Ankara 12. İş Mahkemesi'nde bir duruşma gerçekleşti. Duruşmada önce, avukatlar Mahkeme Başkanı Abdülvahap Dabakoğlu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden duruşma salonundan atıldı.

BARO BAŞKANI: NEDEN AVUKAT ARKADAŞLARIMIZA BÖYLE DAVRANDINIZ

Tesadüfen orada bulunan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ise, mahkeme arasında, hakim Dabakoğlu'nun yanında giderek, "Neden avukat arkadaşlarımıza böyle davranıyorsunuz" diye sordu.

"SEN KİMSİN?"

Başkan Dabakoğlu ise, "Sen kimsin" derken, Baro Başkanı, "Böyle bir üslupla olmaz, 'siz' diyeceksiniz" diye belirtti. Başkan Dabakoğlu, "Senin hiçbir yetkin yok" diyerek Baro Başkanına kızarken, Canduran ise, "Avukatın olduğu her yerde yetkiliyim" diyerek durumu açıkladı.

MAHKEME BAŞKANI BARO BAŞKANINA SALDIRDI

Mahkeme tekrar başladıktan sonra, mahkeme başkanı Dabakoğlu, dışarı çıkardığı avukatları geri çağırırken, Baro Başkanı Hakan Canduran da memnuniyetini belli etmek için, "Ha böyle olmalı" dedi. Mahkeme başkanı ise, Canduran'ın bu sözüne tepki göstererek, cübbesiyle beraber Baro Başkanı Canduran'a saldırdı.

"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN"

Çok sayıda avukat, Hakim Dabakoğlu'na tepki gösterdi. Saldırıdan sonra hakim, Baro Başkanına, "Yaşından başından utan" dedi.

(Kaynak: ODA TV)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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