ANKARA'DA KRİTİK MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşıyor.
Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER:
OSMANLISPOR:
Karcemarskas, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar
BEŞİKTAŞ:
Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin
Kaynak: haberinburada
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