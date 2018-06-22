ANKARA'DA İKİ YOLCU OTOBÜSÜ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Son dakika! Ankara'da iki EGO otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Ankara-Ayaş yolu Eryaman mevkiinde meydana gelen kazada iki EGO otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
Olay yerinden ilk görüntüler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Muharrem İnce'den İzmir'de Chp Tarihinin En Kalabalık Mitingi
- Polis Memuru Serçeyi Kalp Masajı İle Hayata Döndürdü
- Genç Adam, Kendisine Saldıran Ayıyla Birlikte Uçurumdan Aşağı Yuvarlandı
- Aa, 'seçim Sonuçlarını Önceden Açıkladı' Haberlerine Ateş Püskürdü!
- Muharrem İnce: Bakanlar Kurulu'nda Her Partiden İnsan Olacak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar