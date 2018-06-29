ANKARA'DA GÖZALTINA ALINAN CHP'Lİ EREN ERDEM'İN İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!
Ankara'da gözaltına alınan CHP Milletvekili Eren Erdem'in adliyeden ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Ankara'da gözaltına alınan CHP Milletvekili Eren Erdem Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Erdem'in sorgusu devam ediyor.
KARŞI GAZETESİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTI
Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti.
YURT DIŞI YASAĞI VARDI
Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.
YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Sabah'ın haberine göre Erdem'in yurt dışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştü ihbarı üzerine yargılandığı ağır ceza mahkemesince hakkında kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Erdem'in bu karar gereği gözaltına alındığı öğrenildi.
GÖZALTINDAN İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
CHP milletvekili Eren Erdem İstanbul adliyesine getirildi. Gözaltından ilk fotoğraf da paylaşıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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