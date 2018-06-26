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Ankara'da FETÖ operasyonu! Kritik isme gözaltı kararı

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU! KRİTİK İSME GÖZALTI KARARI

Son dakika! Ankara'da Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu, 13 mahrem imam için gözaltı kararı var. Gözaltı kararı alınan isimler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı özel kalem müdürü de var.

Tarih : 26 Haziran 2018, 09:00
Puan Ver : Ankara'da Fetö Operasyonu! Kritik İsme Gözaltı Kararı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 "mahrem imam" için gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

POLİS 30 İSMİN PEŞİNDE

FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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