ANKARA'DA DEHŞET ANLARI! SEL CADDELERİ NEHRE ÇEVİRDİ, ARABALAR SÜRÜKLENDİ
Ankara Mamak'ta yaşanan sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. Caddeleri su basarken bir vatandaş sele kapıldı.
Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu.
BİR KİŞİ SELE KAPILDI
Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.
CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ
Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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