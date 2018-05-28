ANKARA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI! ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerliyor.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE SEYREDİYOR
Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi'ni yine su bastı. Şu an itibari ile araçlar güçlükle seyrediyor.
ARAÇLARIN ÜZERİ HALI İLE ÖRTÜLDÜ
Keçiören'de Etlik Caddesinde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.
6 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankarada saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.
Açıklama şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İşte Ankara'dan kareler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tayland'da Vahşi Fillerin Saldırısı Can Aldı
- En Büyük Tutkusu Sonu Oldu! İlk Denemesinde Can Verdi
- Şöhreti Türkiye'ye Yayıldı! Bu Otu Yiyen Kadınlar, İkiz Doğuruyor
- Muharrem İnce Ve Eşi, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın Ailesini Ziyaret Edecek
- Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle: Terör Örgütü Pyd'ye Maaş Bağlamışlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Alevler İçinde Kalarak Yere Çakılan Uçağın Pilotu Yanarak Can Verdi
- Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı
- Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar