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Ankara'da Beklenen Yağış Başladı! Araçlar Güçlükle İlerliyor
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ANKARA'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI! ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR


Ankara'da Beklenen Yağış Başladı! Araçlar Güçlükle İlerliyor
Tarih : 28 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Ankara'da Beklenen Yağış Başladı! Araçlar Güçlükle İlerliyor(7/10)3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerliyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE SEYREDİYOR

Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi'ni yine su bastı. Şu an itibari ile araçlar güçlükle seyrediyor.

ARAÇLARIN ÜZERİ HALI İLE ÖRTÜLDÜ

Keçiören'de Etlik Caddesinde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.

6 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankarada saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklama şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İşte Ankara'dan kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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