ANKARA'DA ABD HEYETİ İLE YAPILAN MÜNBİÇ ZİRVESİ 4,5 SAAT SONUNDA BİTTİ
Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile Türk Dışişlerinin Ankara'da gerçekleştirdiği Münbiç toplantısı bitti.
4,5 saat süren görüşmede önemli kararlar alındığı bilgisi gelse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"PATRIOT GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, toplantıdan önce görüşmenin ana maddesinin Münbiç olduğunu vurgulamıştı. Aksoy ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini söyledi ve tüm tarafların sorumluluklarına uyması gerektiğine dikkat çekti. Aksoy "ABD'den engelleme gelirse karşılık vermek zorunda kalırız" ifadesini kullandı.
"MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI"
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili tasarısına ilişkin, "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuna aykırıdır" dedi
Sözcü ayrıca Patriot hava savunma sistemleri için ise ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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