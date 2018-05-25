Türkiye'nin Konuştuğu Kızlarda Zerre Mahcubiyet Yok
Hamile Kadına Otomobilin Çarptığı Anlar Kamerada
Bilmece Bitti, Emre İmzayı Attı
Çiftlikte Erkek Arkadaşlarına 1 Hafta Boyunca Tecavüz Eden 2 Sapığın Aldığı Ceza Belli Oldu!
İki Çocuk Annesi Gel Beraber Olalım Teklifini Reddedince Öldürüldü
Hdp Seçim Çalışmalarına Cezaevi Önünde Start Verdi
Galatasaraylı Feghouli, Milli Takımdan Gelen Daveti Reddetti
Ak Parti Ve Mhp, Bayrak Fabrikasında Da İttifak Yaptı
Ankara'da Abd Heyeti İle Yapılan Münbiç Zirvesi 4,5 Saat Sonunda Bitti
İzmir'de Limandan Kaçan Dana Trafiği Birbirine Kattı
Teknoloji Devlerinin Kavgasında Apple Galip Geldi
Genelkurmay Başkanı Akar Kuvvet Komutanları İle Birlikte Hatay'da
Cezaevine Gönderilen Rapçi Ezhel'in İlk İfadesi
İspanyol Takımının Yeni Türk Hocası, Maçlara Tespihle Çıkıyor
Süper Ligde Transfer Fırtınası Başladı, Rodallega İzmir Yolcusu
Örgüt Evliliğine Hayır Diyen Komutandan, İmanının Tazelenmesi İstendi
Emirsultan Hazretleri'nin Bulunduğu Mahallede Yüzlerce Yıldır Davul Çalınmıyor
Son Dakika! Abd Heyeti, Münbiç Görüşmeleri İçin Ankara'da
Papa'dan İslam Çıkışı: Terörle Yan Yana Anılması Yalan Ve Saçmalık
Bahçesinde Karpuz Büyüklüğünde Mantar Buldu

ANKARA'DA ABD HEYETİ İLE YAPILAN MÜNBİÇ ZİRVESİ 4,5 SAAT SONUNDA BİTTİ


Ankara'da ABD heyeti ile yapılan Münbiç zirvesi 4,5 saat sonunda bitti
Tarih : 25 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Ankara'da Abd Heyeti İle Yapılan Münbiç Zirvesi 4,5 Saat Sonunda Bitti(9/10)5

Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile Türk Dışişlerinin Ankara'da gerçekleştirdiği Münbiç toplantısı bitti.

4,5 saat süren görüşmede önemli kararlar alındığı bilgisi gelse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"PATRIOT GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, toplantıdan önce görüşmenin ana maddesinin Münbiç olduğunu vurgulamıştı. Aksoy ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini söyledi ve tüm tarafların sorumluluklarına uyması gerektiğine dikkat çekti. Aksoy "ABD'den engelleme gelirse karşılık vermek zorunda kalırız" ifadesini kullandı.

"MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI"

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili tasarısına ilişkin, "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuna aykırıdır" dedi

Sözcü ayrıca Patriot hava savunma sistemleri için ise ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Da  Abd  Heyeti  İle  Yapılan  Münbiç  Zirvesi  45  Saat  Sonunda  
Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER