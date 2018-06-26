Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 5 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları devam ederken, Valilik, olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

EN SON YOLDA BİSİKLET SÜRERKEN GÖRÜLDÜ

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.

AFAD EKİBİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Arama çalışmaları sonuç vermeyince, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye sevk edilen çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi arama çalışması başlattı. Eylül'ün bulunması için Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatı ile özel ekip oluşturuldu. Bazı evler ile mahalle çevresindeki 10 kilometrelik alan, havadan ve karadan arandı. Eylül'ün kaçırılması ihtimalini de değerlendirilirken, ailenin köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu.

VALİLİK: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Valiliği'nden Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasıyla ilgili yapılan açıklamada 1 kişinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca arama çalışmalarının İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada