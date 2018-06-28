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Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül İle İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti
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Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül ile İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti

ANKARA VALİSİ'NDEN KAYIP EYLÜL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Ankara Valisi, kaybolan Eylül ile ilgili, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül İle İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti(5/10)1

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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