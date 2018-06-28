ANKARA VALİSİ'NDEN KAYIP EYLÜL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ
Ankara Valisi, kaybolan Eylül ile ilgili, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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