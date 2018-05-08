Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

ANKARA VALİSİ NUMARA VERİP İŞ ADAMLARINI UYARDI!


Ankara Valisi numara verip iş adamlarını uyardı!
Tarih : 08 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Ankara Valisi Numara Verip İş Adamlarını Uyardı!(6/10)2

Ankara Valisi Ercan Topaca, telefonda kendilerini "Ankara Valisi" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

NUMARAYI PAYLAŞTI

Twitter hesabından vatandaşları uyaran Vali Topaca dolandırıcıların aradıkları numarayı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Dolandırıcı olduğunu düşündüğüm bazı kişilerin, 0(553) 178 32 13 numaralı telefondan iş adamlarını, müteahhitleri ve vatandaşlarımızı arayarak, kendilerini Ankara Valisi gibi tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istiyormuş gibi dolandırıcılık yaptıkları anlaşılmıştır.

VALİLİĞE HABER VERİLMESİNİ İSTEDİ

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından bu kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde, Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nün 0(312) 306 66 06 numaralı telefonuna veya polise haber vermelerini istirham ederim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Valisi  Numara  Verip  İş  Adamlarını  Uyardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER