ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AVM KARARI: RAMAZAN BAYRAMI'NIN BİRİNCİ GÜNÜNDE KAPALI OLACAK
Ankara Valiliği'nin aldığı karara göre Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kentteki alışveriş merkezleri kapalı olacak.
Ankara Valiliği'nden alınan kararla, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı belirtildi.
AVM'LER RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARININ BİRİNCİ GÜNÜNDE KAPALI OLACAK
Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13'üncü maddesi kapsamında aldığı kararda şu ifadelere yer verildi: "İlimiz sınırlarında bulunan bütün alışveriş merkezleri sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir. Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 1'inci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır."
Kanun maddesi ise şöyle:
6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun çalışma saatlerini belirleyen 13'üncü Madde'sinde şu ifadeler yer alıyor: Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüşü alınır. Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine bakanlık yetkilidir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Beştepe'den Cami Kapatma Kararı Alan Avusturya'ya İlk Tepki: Irkçı Dalganın Sonucudur
- Bir Harf Yüzünden 7 Yıldır Emekli Olamayan Kadın, Erdoğan'dan Yardım İstedi
- Çiftlik Bank Vurgununda 322 Milyon Lira Ortadan Kayboldu
- Muhalif Gazeteci Fetö Propagandasından Gözaltına Alındı
- Erdoğan Demirören Kimdir?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
- İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
- İsrail'i Ayağa Kaldıran Kavga! Tek Suçlu Sensin
- Genç Adam Kafasını Kestiği Yılan Tarafından Isırıldı, Ölümden Döndü
- Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar