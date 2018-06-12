Ankara Garı Saldırısına 101 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet!
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Ankara Garı saldırısına 101 kez ağırlaştırılmış müebbet!

ANKARA GARI SALDIRISINA 101 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

Ankara Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Ankara Garı Saldırısına 101 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet!(6/10)2

Ankara Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Öte yandan, Ankara Garı'ndaki bombalı saldırının planlayıcısı DEAŞ'lı terörist Yunus Durmaz'ın saldırının ardından örgüte yazdığı rapor ortaya çıkmıştı.

Raporda, Durmaz, saldırı öncesi 5 kez izin istediğini belirterek, "Bu ayın birinden itibaren bu ameli 5 kez yapalım diye cevap istedim, cevap ayın dokuzunda Ebu Talha'yla geldi. Ben de aceleyle tertip yaptım" diye anlatılıyor. Durmaz, patlamada kullanılacak araç için para istediğini, ancak para gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla çözüm bulduğunu belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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