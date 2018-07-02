Tokatta gösterdiği başarılı performans sonrasında HSK tarafından Kırıkkale Başsavcılığına atanan Erdoğan Bayraktar, şimdi de HSK tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı. Peki Erdoğan Bayraktar kimdir? Nerelidir? Başarıları nelerdir?

ERDOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Trabzon'un Of İlçesi'nde doğdu. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda 'Metropol Şehirlerde Alternatif Yerleşim Bilimleri' konusunda Yüksek Lisans derecesi aldı. İnşaat Sözleşmeleri konusunda doktora tezi hazırladı.

Askerlik görevi sırasında, 6 bin konutun inşaatında Kontrol Amir Vekili olarak çalıştı. 1973-1994 yılları arasında özel sektörde 21 yıl müteahhit ve konut yapı kooperatifi yöneticisi olarak, 3 bin konut, ofis ve sanayi işyerleri üretimini gerçekleştirdi.

1989-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir ve Eminönü Belediyelerinde 10 yıl Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

1994 yılı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde KİPTAŞ'ı kurdu ve 4,5 yıl Genel Müdürlüğünü yaptı. Bu görevde iken, İstanbul'un 11 değişik bölgesinde 17 bin konutluk yerleşim birimi üretimi gerçekleştirdi.

1999-2000 yılları arasında ABD'de 10 ay süreyle Yabancı Dil ve İnşaat Teknolojileri eğitimi aldı. Avrupa'da çeşitli ülkelerde konut, işyeri, kooperatifçilik ve gayrimenkul sistemleri hakkında eğitim ve seminerlere katıldı.

2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Bld. Metropol İmar A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.

Aralık 2002 - Mart 2011 tarihleri arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu sürede;

81 il, 800 ilçe 1.900 şantiyede toplam 512 bin konut uygulaması başlattı. Konutlarla birlikte, 150 hastane, 875 okul ile altyapı çevre düzenlemesi ve diğer sosyal donatıları yapıldı.

İspanya Kraliyet Ailesi tarafından "Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Üretimi"nden dolayı TOKİ Başkanı iken "Kraliyet Nişanı" ödülü verildi.

11 Haziran 2011 seçimlerinde Ak Parti Trabzon Milletvekili oldu ve T.C. 61. Hükümetinde 2,5 yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptı. Bu sürede, TOKİ Başkanlığı döneminde başlattığı "Kentsel Dönüşüm" çalışmalarını "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü" ekseninde ülke geneline yaygınlaştırarak başarıyla sürdürdü.

Kariyeri boyunca, ulusal ve uluslararası pek çok konferansa katılımının yanı sıra, üniversitelerde şehircilik, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve finansmanı, inşaat sektörü, konut politikaları ve TOKİ uygulamaları konularında dersler ve seminerler verdi.

Yaptığı çalışmalar nedeniyle farklı zamanlarda 5 fahri doktora ünvanına layık görüldü;

Gazi Üniversitesi,

Toplu Konut alanındaki birikimi, kamu arazilerini ve kaynaklarını verimli biçimde değerlendirip halka açmasındaki çabaları; alt gelir gruplarına yönelik konut üretimi konusundaki katkıları, gecekondu önleme, kentsel gelişim ve yenileme konularında göstermiş olduğu başarılardan dolayı Erdoğan Bayraktar Gazi Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi,

TOKİ Başkanlığı dönemindeki üstün başarıları ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nin kurulması aşamalarında verdiği destek sebebiyle Erdoğan Bayraktar'a fahri doktora verilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Afet riski altındaki alanların dönüşümü, depreme karşı güvenli ve çevreye duyarlı konut üretimi alanlarında gösterdiği faaliyetlerden dolayı Erdoğan Bayraktar'a fahri doktora verilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,

Gecekondulaşmanın önlenmesi, yenileşme ve dönüşümü alanlarındaki çalışmalarından dolayı Erdoğan Bayraktar'a fahri doktora unvanı verilmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi,

Toplu konut, gecekondulaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi konularında yaptığı çalışmalar nedeniyle Erdoğan Bayraktar'a fahri doktora unvanı verilmiştir.

2006 yılında "Gecekondu ve Kentsel Yenileme",

2007 yılında "Bir İnsanlık Hakkı Konut: TOKİ'nin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği",

2013 yılında "Şehirlerin Dönüşümü",

2014 yılında "Model Şehirler, Avrupa- Amerika" adlı kitapları yayınlandı.

Erdoğan Bayraktar evli ve 5 çocuk babasıdır.

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Kaynak: haberinburada