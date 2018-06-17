ANGELİNA JOLİE, TÜRKİYE SINIRINDA'Kİ MÜLTECİ KAMPINI ZİYARET ETTİ
BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Musul'da Türkiye sınırına mesafesi 67 kilometre olan 33 bin Suriyeli'nin bulunduğu kampı ziyaret etti.
Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle enkaza dönen Musul kentini ziyaret etti.
ENKAZA DÖNEN KENTİ DOLAŞTI
ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Jolie, şiddetli çatışmalara sahne olan kentin batı kesimindeki Eski Musul bölgesinde enkaz yığınları arasında dolaştı. Bazı bölge sakinleri ile sohbet eden Jolie, halkın ihtiyaçları ve yeniden imar çalışmaları hakkında bilgi aldı.
" ÇALIŞTIĞIM SENELER İÇİNDE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK YIKIM"
Öte yandan BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Jolie, "Bu, BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım." ifadesini kullandı. Jolie, insanların her şeylerini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını, yoksul olduklarını, ellerinde çocukları için ilaç olmadığını ve çoğunun su dahi bulamadığını ifade etti.
'YENİDEN İMAR ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Bölge insanının DEAŞ'ın işgali nedeniyle yaşadıkları tarifsiz şokun ardından şu an evlerini çok sınırlı yardımlarla yeniden imar etmeye çalıştıklarını aktaran Jolie, çoğunun yaşanan şoka ve acılara rağmen iyimser olduğunu, evlerinin enkazlarını kendi elleriyle kaldırdıklarını ve birbirlerine yardım ettiklerini ifade etti.
BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN YARDIMA İHTİYAÇ VAR
Halkın yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan BM İyi Niyet Elçisi Jolie ayrıca kentin istikrarının tüm Irak'ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğuna dikkati çekti.
KAMERALARIN KARŞINA GEÇTİ
Ünlü oyuncunun Musul'dan sonraki durağı daha kuzeydeki Duhok kenti oldu. Kentin güneybatısında Suriyeli mültecilerin barındığı Domiz Kampı'na giden Jolie, burada kameraların karşısına geçti.
HABUR SINIR KAPISINA 67 KİLOMETRE MESAFEDE
33 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan kamp, Habur Sınır Kapısı'na 67 kilometre mesafede bulunuyor.
2001 YILINDAN BU YANA BM İLE ÇALIŞIYOR
Angelina Jolie, 2001 yılından bu yana BM ile birlikte çalışıyor. Daha önce Irak'a dört kez gelen oyuncunun bugüne kadar ziyaret ettiği ülkeler arasında Kamboçya ve Kenya da var.
DAEŞ'TEN KAÇAN SIĞINMACILARI ZİYARET ETMİŞTİ
BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta daha önce de DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacıları ziyaret etmişti.
Kaynak: haberinburada
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