ANAYASA MAHKEMESİ 'RAMAZAN DAVULU' İÇİN KARARINI VERDİ
Anayasa Mahkemesi, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan kişinin yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.
İzmir'de oturan başvurucu, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle uykusundan uyanmak zorunda bırakıldığı ve oluşan gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 2008'de İzmir Valiliğine başvurdu.
MAHKEME GELENEKSEL BİR UYGULAMA OLDUĞUNU BELİRTEREK DAVAYI REDDETTİ
Başvurusu reddedilen kişi, bu işlemin iptali istemiyle İzmir İdare Mahkemesinde dava açtı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, 2009'da verdiği kararda, ramazan ayında geceleri davul çalınmasının örfi olarak uygulanan ve toplum içinde de çok büyük oranda hoşgörü ile karşılanan geleneksel bir uygulama olduğunu belirterek davayı reddetti.
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNDU
Başvurucunun, İdare Mahkemesi kararını da temyiz etmesi üzerine dosya Danıştaya geldi. Başvurucu, Danıştayın da İdare Mahkemesi kararını hukuka uygun bulması üzerine, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUYU KABUL EDİLMEZ BULDU
Başvuruda, her yıl ramazan ayında evinin bulunduğu sokakta geceleri davul çalınması nedeniyle uyandırılarak Sünni inancının bir ibadeti olan sahura kalkmaya ve oruç tutmaya zorlandığını, belirli bir dinin mensubu olmayan kişilerin uyandırılarak o dine ait ibadeti yapmaya zorlanmasının din ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu öne süren kişi, Anayasanın 10, 24. ve 56. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, başvuruyu kabul edilemez buldu.
Kaynak: haberinburada
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