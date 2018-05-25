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Anadolu Efes yarı finalde!

ANADOLU EFES YARI FİNALDE!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka Basketbol'u 79-78 yenen Anadolu Efes, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Anadolu Efes Yarı Finalde!(9/10)5

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 79-78 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 2. dakikasını 6-4 üstün geçen Darüşşafaka karşısında Dunston'ın pota altından Motum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5. dakikada farkı 8 sayıya (14-6) çıkardı. Doğuş Balbay'ın dış atıştan bulduğu basketle 6. dakikada farkı çift hanelere (20-8) yükselten konuk ekip, ilk çeyreği 23-12 üstün tamamladı.

ANADOLU EFES SOYUNMA ODASINA 10 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alandan ürettiği sayılarla 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkarttı: 38-19. Hücumda temposunu arttıran Darüşşafaka, Wilbekin'in arka arkaya bulduğu basketlerle farkı azaltsa da Anadolu Efes, soyunma odasına 42-32 önde gitti.

İkinci yarıda boyalı alanı iyi savunan ve pota altından rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka, Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 28. dakikada öne geçti: 53-52. McCollum'un dış atışlardan ürettiği basketlerle üstünlüğü yeniden ele alan Anadolu Efes, periyodu 62-55 üstün bitirdi.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ ÖNE GEÇME ŞANSINI KULLANAMADI

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Darüşşafaka, dış atışlardan bulduğu isabetlerle 34. dakikada eşitliği yakaladı: 66-66. Son bölümleri çekişmeye sahne olan karşılaşmada Johnson'ın sayılarıyla ev sahibi ekip, 38. dakikada öne geçti: 74-73. Yeşil-siyahlılar, Wilbekin'in basketiyle 39. dakikada 76-73'lük üstünlük kurdu. Anadolu Efes, Weems'in pota altından kaydettiği sayılarla aynı dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 76-77. Bitime 36 saniye kala Wilbekin'in serbest atıştan 2'de 2 isabet sağlamasıyla ev sahibi ekip, bir kez daha önce geçti: 78-77. Hücum süresini iyi değerlendiren ve Weems'in turnikesi ile sonuca giden Anadolu Efes, bitime 17 saniye kala 79-78 öne geçti. Kalan sürede Wilbekin'in 3 sayılık şutundan basket çıkaramayan Darüşşafaka, öne geçme şansını kullanamadı ve müsabaka Anadolu Efes'in 79-78 üstünlüğüyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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