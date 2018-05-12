40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!

Anadolu Efes, ligi Galatasaray galibiyetiyle tamamladı

ANADOLU EFES, LİGİ GALATASARAY GALİBİYETİYLE TAMAMLADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin son haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşan Anadolu Efes rakibini 85-91'lik skorla mağlup etti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Anadolu Efes, Ligi Galatasaray Galibiyetiyle Tamamladı(10/10)6

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonun son haftasında Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISINI GALATASARAY 3 SAYI FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

Maçın başından sonuna kadar yakın skorlu oyun devam etti. İlk yarı 43-40 Galatasaray Odeabank üstünlüğünde tamamlanırken, maç sonunu rakibinden daha iyi oynayan Anadolu Efes, 85-91'lik galibiyet alarak normal sezonu 22 galibiyet 8 mağlubiyet ile 3.sırada tamamladı.

Galatasaray Odeabank ise normal sezonu 13 galibiyet 17 mağlubiyetle bitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anadolu  Efes  Ligi  Galatasaray  Galibiyetiyle  Tamamladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER