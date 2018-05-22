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Anadolu Efes, Daçka karşısında öne geçti

ANADOLU EFES, DAÇKA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek fibal ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u 78-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Anadolu Efes, Daçka Karşısında Öne Geçti(7/10)3

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka'yı 78-69 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın 4. dakikasını Anadolu Efes, 6-5 önde geçti. Boyalı alanda Dunston ve Weems'le sayılar üreten lacivert-beyazlılar, Darüşşafaka karşısında birinci periyodu 19-15 üstün tamamladı.

SOYUNMA ODASINA ANADOLU EFES 9 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe hücumda Weems ve McCollum'un, savunmada ise Dunston'ın etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, Darüşşafaka önünde 15. dakikayı 30-25 üstün geçti. Simon'un üç sayılık basketiyle 18. dakikada farkı 13 sayıya (40-27) çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 40-31 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı hücumlarla başlayan Darüşşafaka'ya Weems'in orta mesafe basketleriyle cevap veren Anadolu Efes, 24. dakikayı 46-40 önde geçti. Savunmada çeyreğin ikinci bölümünde ritmini bulan konuk ekip, 18. dakikada beraberliği yakaladı: 50-50. Weems ve McCollum'la yeniden tempoyu artıran lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 57-53 önde gitti.

Dördüncü periyoda pivot oyuncularının basketleriyle başlayan Anadolu Efes, arka arkaya top kayıpları yapan Darüşşafaka karşısında 38. dakikaya 70-66 üstün girdi. Son bölümde Simon'la üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste sayılar bulan lacivert-beyazlılar, maçı 78-69 kazandı.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI 24 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 24 Mayıs Perşembe günü, 20.45'te Volkswagen Arena'da oynanacak.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ribaunt lideri olarak tamamlayan Vladimir Stimac'a maç öncesinde düzenlenen törenle ödülünü verdi.

Mücadelenin devre arasında ise Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon olan 18 Yaş Altı Anadolu Efes Basketbol Takımı ile İstanbul şampiyonluğuna ulaşan 14 Yaş Altı Anadolu Efes Basketbol Takımı sahaya çıkarak taraftarlardan alkış aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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