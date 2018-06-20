AMRABAT, HAKEME YÜKLENDİ: RONALDO'DAN FORMA İSTEMİŞ
Dünya Kupasından elenen Fas'ın yıldız futbolcusu Nordin Amrabat, "Burası sirk değil Dünya Kupası. Hakem devre arasında Ronaldo'dan forma istemiş" dedi.
2018 FIFA Dünya Kupası B grubu 2. maçında Portekiz ile karşılaşan ve Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Fas'ın kanat oyuncusu Amrabat, maç sonrası Ronaldo için "Hakemi etkilemiş!'"dedi.
Amraba yaptığı açıklamada süperstarın devre arasında hakemin formasını istediğini iddia etti ve, "Cristiano Ronaldo, maçın hakemini çok etkilemiş. Devre arasında onun formasını istemiş, ben de bunu Pepe'den duydum. İlginç gerçekten. Burası Dünya Kupası, bir sirk değil." dedi.
PORTEKİZ BİZE DEFANS YAPTI!
Ambarabat, konuşmasının devamında maçı hakettiklerini dile getirken VAR sistemini eleştirdi ve, "Biz daha fazla hak ettik galibiyeti. 5-6 tane pozisyonumuz vardı, onlar sadece defans yaptı. Ronaldo bile orta sahasının gerisine geldi. Sürekli VAR'dan bahsediyorlar. Eğer kullanılmayacaksa, konuşmanın ne anlamı var." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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