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Amine'nin Ailesi, Damatlarını Krallar Gibi Karşıladı
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Amine'nin ailesi, damatlarını krallar gibi karşıladı

AMİNE'NİN AİLESİ, DAMATLARINI KRALLAR GİBİ KARŞILADI

Ligin tatile girmesiyle soluğu Amine Gülşe'nin yanında alan Mesut Özil, nişanlısının memleketi Bergama'da krallar gibi karşılandı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Amine'nin Ailesi, Damatlarını Krallar Gibi Karşıladı(10/10)6

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de futbol hayatına devam eden Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, ligin tatile girmesiyle soluğu Amine Gülşe'nin yanında aldı.

BERGAMA'YA GİTTİ

Mesut Özil, önceki gün İzmirli nişanlısının memleketi Bergama'ya gitti. Mesut Özil, aşkının ailesi ve akrabalarıyla da buluştu.

KRALLAR GİBİ KARŞILADILAR

Müstakbel damatlarını krallar gibi karşılayan Gülşe Ailesi, futbolcu için bir yemek organize etti. Adeta görücüye çıkan Mesut Özil'e Ege'nin eşsiz lezzetleri ikram edildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Damatlarıyla tanışan Amine Gülşe'nin akrabaları futbolcuyla da bol bol fotoğraf çektirdi.

İşte o buluşmadan kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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