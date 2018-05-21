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Amerika'da Katliam Yaparak 10 Kişiyi Öldüren Saldırgan Halk Oyunu Oynamış

AMERİKA'DA KATLİAM YAPARAK 10 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN HALK OYUNU OYNAMIŞ

Teksas'ta bulunan lisede katliam yaparak 10 kişiyi öldüren 17 yaşındaki saldırganın bir festivalde kaydedilen görüntülerde geleneksel Yunan halk oyunları performansı sergilediği görülüyor.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Amerika'da Katliam Yaparak 10 Kişiyi Öldüren Saldırgan Halk Oyunu Oynamış(9/10)5

ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'taki bir lisede 10 kişiyi öldüren saldırganın birkaç gün önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

HALK DANSI YAPIYOR

17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis, bir festivalde kaydedilen görüntülerde geleneksel Yunan halk oyunları performansı sergiliyor. Clear Lake Yunan Festivali'nde sahneye çıkan Pagourtzis'in yıllardır bölgedeki yerel Yunan Ortodoks kilisesinin dans grubunda yer aldığı bildiriliyor.

Okuduğu Santa Fe Lisesi'ne silahlı baskın düzenleyen Pagourtzis, babasına ait uzun namlulu bir tabanca kullanmıştı.

Peş peşe silah seslerinin duyulduğu lisede 10 kurban hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin çoğu öğrenci. Yaralı 10 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

TRUMP 'ÖĞRETMENLERİ SİLAHLANDIRIN' DİYOR

Yetkililer, olay sonrası çeşitli patlayıcı maddeler ele geçirildiğini, bulunanlar arasında molotofkokteylinin de bulunduğunu açıkladı.

Teksas polisi, 17 yaşındaki saldırganın bilgisayarını inceliyor.

Sık sık okul katliamlarının yaşandığı ABD'de Başkan Donald Trump'ı destekleyen silah lobisi, son olarak öğretmenlerin silahlandırılmasını önermişti.

Ülkede bu yılın ilk dört ayında gerçekleşen okul saldırılarında 5 bin kişi hayatını kaybetti. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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