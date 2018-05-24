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Amasya'da Böcek İlaçlamasından Etkilenen 81 Asker Hastanelik Oldu!

Amasya'da Böcek İlaçlamasından Etkilenen 81 Asker Hastanelik Oldu!

AMASYA'DA BÖCEK İLAÇLAMASINDAN ETKİLENEN 81 ASKER HASTANELİK OLDU!

Amasya'da akşam içtimasının ardından 81 asker, kusma şikayetiyle revire başvurdu. Hastaneye kaldırılan askerlerin böcek ilaçlamasından etkilendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Amasya'da Böcek İlaçlamasından Etkilenen 81 Asker Hastanelik Oldu!(7/10)3

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker, akşam içtimasının ardından rahatsızlanmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

81 ASKER REVİRE KOŞUNCA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

General Hikmet Akıncı Kışlası'nda akşam içtimasının ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle revire müracaat eden 81 asker, buradaki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

BÖCEK İLAÇLAMASINDAN ETKİLENMİŞLER

Amasya Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında akşam içtiması sırasında bazı askerlerin bir süre önce belediye ekiplerinin yaptığı haşere ilaçlamasından etkilendiğini söyledi.

"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN ASKERİMİZ YOK"

Vali Varol, 81 erin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle tugayın revirine başvurduğunu ifade etti.

Rahatsızlanan askerlerin hastaneye sevk edildiğini anlatan Varol, "81 askerimiz hastanede tedavi altına alındı, bunların tamamı ayakta tedavi edilmiştir. 55 askerimiz tedavisinin ardından taburcu edilerek birliklerine geri döndüler. Şu an 26 askerimizin tedavisi devam ediyor, içlerinde hayati tehlikesi olan askerimiz bulunmuyor." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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