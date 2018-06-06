Polis, Çocuk Gelini Kurtarmak İçin Uzun Namlularla Eve Baskın Yaptı!
Çakmak Gazı Çeken Çocukların İçler Acısı Hali Kamerada
Belçika'da Otobanda Misket Oynayan Türkler'in 6 Aracına El Konuldu, 40 Bin Euro Ceza Kesildi
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Beşiktaş, Emre Akbaba İçin Love İle 2 Milyon Euro Önerdi
Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son Günlerin Çok Konuşulan Paşasının Yatak Odası Kurşunlanmış
İstanbul'a Öğleden Sonra Sağanak Yağış Geliyor!
İki Aylık Eşini Bıçaklayarak Katleden Hamile Kadın, Mahkemede Onu Çok Seviyorum Dedi
Kefen Giyip Annesine Cenaze Şakası Yapan Oğul, Tepkilerin Ardından İlk Kez Konuştu!
Uefa'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu
Uefa Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek
Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı
Zinedine Zidane, Katar'dan Gelen 200 Milyon Euroluk Teklifi Kabul Etti
Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, Aıds Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu
Talat Bulut'un Taciz Ettiği Genç Kızdan İlk Açıklama: Dudağımdan Öptü Ve Gitti
İlk Defa Yönetmen Koltuğuna Oturan Aleyna'nın Klibi Rekor Kırıyor
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapacaktı, Masadan Kalkamadı
Teröristlerin Münbiç'ten Çıkacağı Tarih Belli Oldu!

Altının Yükselişi Devam Ediyor

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Altının Yükselişi Devam Ediyor(7/10)3

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 191,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 316 LİRA, CUMHURİYET BİN 288 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 192,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.288 liradan satılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Altının  Yükselişi  Devam  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER