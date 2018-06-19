ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,70 lira oldu. Kapalıçarşı'da 313 liradan alınan çeyrek altın 318 liradan satıldı.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 194,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 194,70 liradan, bin 282 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 303 liradan, 177 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 181 liradan, bin 252 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 272 liradan, 626 liradan alınan Yarım Ziynet 636 liradan ve 313 liradan alınan Çeyrek Ziynet 318 liradan satıldı.
ALTININ GRAM FİYATI 194 LİRAYA YÜKSELDİ
Altın fiyatları değer kazanmaya devam ederken, gün içinde anlık düşüşlerde yaşanıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 15.15 itibariyle yüzde 86'lık yükselişle 194,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.303 liradan satılıyor.
Kaynak: haberinburada
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