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Altın tekrar yükselişe geçti! İşte çeyrekte son durum

ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,5 lira seviyesinde dengenledi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum(10/10)6

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 186,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,5 lira seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 308 LİRA, CUMHURİYET BİN 254 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 187,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.254 liradan satılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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