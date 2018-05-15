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Altın tarihi rekorunu tazeledi! İşte çeyrekte son durum

ALTIN TARİHİ REKORUNU TAZELEDİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

Gram altın 185 liranın üzerine çıkarak bir rekor daha kırarken çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını bin 237 lira oldu.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Altın Tarihi Rekorunu Tazeledi! İşte Çeyrekte Son Durum(6/10)2

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazancıyla 184,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 185,7 liraya ulaşmasının ardından 184,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK 303 LİRA, CUMHURİYET BİN 237 LİRA

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 185,7 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altının fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 184,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.237 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.311 dolardan alıcı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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