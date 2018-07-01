Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerin üzerine çıkamadı.

ALTIN HAFTALIK BAKILDIĞINDA YÜZDE 3,3 DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda siyasi belirsizliğin ortadan kakmasının pozitif etkisiyle Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183,30 liraya kadar geriledi.

Altının gram fiyatının haftalık bazdaki performansına bakıldığında bu hafta yüzde 3,3 değer kaybettiği görüldü.

"DOLAR FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Cevizci de altın fiyatlarının son dönemde yaşadığı düşüşte hem dolar kurunda hem de altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerin etkili olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının bu hafta yılbaşından bu yana en düşük seviyesi olan 1.246 dolara kadar gerilediğini ifade eden Cevizci, "Öncelikle yaşanan bu düşüşün gram altın üzerinde ana unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra dolar kurunda bu hafta yaşanan yaklaşık yüzde 2'lik düşüş de gram altın tarafındaki aşağı yönlü hareketi iyice tetiklemiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"180 LİRA ALIMLAR İÇİN UYGUN"

Cevizci, gram altında 180 liranın alımlar için uygun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu seviyenin altına yaşanacak geri çekilmelerin değerlendirilmesi orta vadede iyi bir alım kararı olabilir. Yatırımcılar bundan sonraki süreçte gram altın düşünecek iseler 200 lira seviyesini beklemeli. Dolar kurunda 4,70 lira üzerine hamleler görsek dahi ons altında kayda değer bir yukarı yönlü hareket izlenmedikçe gram altının 200 lira seviyelerini test etme ihtimalleri azalabilir. Bir süre gram altında 180-195 lira bant aralığını izleyebiliriz."

Kaynak: haberinburada