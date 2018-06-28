ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLER, ARAÇLARINI KURTARMAK İÇİN SOYUNUP SUYA GİRDİ
İstanbul'u etkisi altına alan yağışta Bakırköy'deki bir alt geçitte oluşan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. Vatandaşlar araçlarını kurtarmak için yarı çıplak suya dalarken bazı sürücüler de araçlarının üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi.
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bakırköy-Bahçelievler Bağlantı Yolu Alt geçitte oluşan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. Sürücüler yarı çıplak bir şekilde araçlarını kurtarmaya çalışırken bazı sürücüler ise otomobillerinin üzerine çıkıp oturarak kurtarılmayı bekledi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İKİ VATANDAŞ YARI ÇIPLAK SUYA GİRİP YARDIM ETTİ
Su birikintisinin olduğu yere gelen itfaiye ekipleri ilk olarak otomobilin üzerinde bulunan vatandaşları, ardından da otomobili kurtardı. Halat yardımıyla otomobili çekerek sudan çıkartan itfaiye ekipleri, daha sonra ise minibüsü çıkarmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında iki tane vatandaş yarı çıplak bir şekilde suya girip, minibüsü sudan kurtarmak için uzun süre uğraştı. Vatandaşlardan biri elinde kazma ile minibüsün ön kısmında bulunan rögar kapağını açmak için baya bir uğraştı.
ARACIN ÜZERİNE OTURUP YARDIM BEKLEDİLER
Araç içerisinde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen sürücüler, çareyi aracın üzerine çıkarak beklemekte buldu. Su birikintisi nedeniyle otomobilin kapısını açamayan sürücü ve arkadaşı, camı yumruklayarak kırmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra ise otomobilin sanroofunu zorlayıp açtı. Otomobilin üzerine çıkan vatandaşlar cep telefonun ışığını açarak kendilerini göstermeye çalıştı. Aracın üzerinde oturmaya başlayan sürücü ve arkadaşı ilk önce kurtarıcıyı aradı, ardından itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
MAHSUR KALANLAR 1 SAAT SONRA KURTARILDI
Otomobiliyle mahsur kaldıktan sonra, aracın üzerine çıkan şahıslar ve suya saplanan minibüs yaklaşık 1 saat sonra ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Çekici yardımıyla kurtarılan araçlar otoparka çekilirken, itfaiye ekipleri ise alt geçitte biriken suyun boşaltılması için taliye çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: haberinburada
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